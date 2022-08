Kontrollen auf der A7: Fernfahrer nehmen es mit Vorschriften nicht so genau

Bei Schwerverkehrskontrollen auf der A7 bei Dettingen und Fellheim bemerken Polizisten mehrere Verstöße. Das hat finanzielle Folgen für Fahrer und Firmen.

Beamte des Gefahrguttrupps und der Autobahnpolizei Memmingen haben im Laufe des Dienstags zahlreiche Lastwagen auf der A7 bei Dettingen und Fellheim kontrolliert - und dabei einiges zu beanstanden gehabt. So stellten sie laut Polizeibericht zum Beispiel bei der Überprüfung eines osteuropäischen Sattelzuges fest, dass der eigentlich alle 90 Tage fällige Unternehmerdownload zuletzt im Jahr 2021 ausgeführt worden war. Die Beamten behielten deshalb von der Firma eine Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages ein. Die damit verbundene Anzeige nach dem Fahrpersonalgesetz leiten sie an das Bundesamt für Güterverkehr weiter.

Ein LKW-Fahrer verstieß mehrfach gegen die Lenk- und Ruhezeiten

Wenig später ergab die Auswertung der Fahrerkarte und des digitalen Kontrollgeräts bei der Kontrolle eines Sattelzuges aus Südeuropa, dass dessen Fahrer mehrfach gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Zudem kam der Verdacht auf, dass der Mann teilweise mit einer zweiten Fahrerkarte unterwegs war. Da die Beamten diese aber nicht fanden, konnte ihm das nicht nachgewiesen werden. Schließlich kassierte der Gefahrguttrupp von dem Fahrer eine niedrige dreistellige und von dem Unternehmen eine niedrige vierstellige Summe.

In der Nacht auf Mittwoch stellten Kontrolleure der Autobahnpolizei bei einem ausländischen Fahrer fest, dass er eine fremde Fahrerkarte benutzt hatte und mit dieser mehr als 550 Kilometer unterwegs gewesen war. Der Mann muss sich nach Polizeiangaben nun strafrechtlich wegen Fälschung beweiserheblicher Daten verantworten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste er eine Sicherheitsleistung in einem hohen dreistelligen Bereich beibringen. Erst dann durfte er seine Fahrt fortsetzen. (AZ)