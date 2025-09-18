Icon Menü
Feneberg ist jetzt weg aus Weißenhorn: Wie geht es mit den beiden Gebäuden weiter?

Weißenhorn

Feneberg ist jetzt weg aus Weißenhorn: Wie geht es mit den beiden Gebäuden weiter?

Nachdem sich die Handelskette aus Weißenhorn verabschiedet hat, gibt es zwei ehemalige Supermärkte in der Stadt. Aldi sucht derzeit nach einem Nachmieter.
Von Jens Noll
    •
    •
    •
    Anfang August hat Feneberg seinen Supermarkt auf der Hasenwiese in Weißenhorn geschlossen. Seitdem steht das Gebäude leer.
    Anfang August hat Feneberg seinen Supermarkt auf der Hasenwiese in Weißenhorn geschlossen. Seitdem steht das Gebäude leer. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Die Marke Feneberg hat sich aus Weißenhorn verabschiedet. Zurück bleiben gleich zwei Gebäude, die als Supermarkt genutzt wurden. Für das jüngere der beiden sucht die Unternehmensgruppe Aldi Süd derzeit einen neuen Mieter, das ältere dient nach einer Zwischennutzung als Corona-Impfzentrum jetzt als Lagerfläche. Unsere Redaktion hat sich bei Aldi und bei der Stadtverwaltung nach dem aktuellen Stand erkundigt. Weißenhorns Zweite Bürgermeisterin Kerstin Lutz (CSU) sagt selbst: „Die beiden ehemaligen Feneberg-Standorte in Weißenhorn werfen viele Fragen auf, vor allem hinsichtlich der zukünftigen Nutzung.“

