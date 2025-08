Seit Mittwochmittag geschlossen: Die Stadt Weißenhorn hat jetzt keine Postfiliale mehr

Gaby Krieg hat arbeitsreiche Tage hinter sich: Sie hat sich in den vergangenen Monaten zur Expertin und Ansprechpartnerin für Dienstleistungen der Deutschen Post entwickelt. Als Teilzeitangestellte bei Feneberg hat die Weißenhornerin in der dortigen Postfiliale gewissermaßen den Laden geschmissen, nachdem sich eine Abteilungsleiterin von heute auf morgen verabschiedet hatte, wie sie sagt. Am Mittwoch hatte die Poststelle ein letztes Mal auf, da sei nochmal richtig viel los gewesen, erzählt Krieg. Den ganzen Donnerstag war sie zusammen mit zwei Mitarbeitern der Deutschen Post mit Aufräumen, Umbuchen und Abbauen beschäftigt. Dabei ging es auch darum, wie es mit der Post in Weißenhorn weitergeht. Denn bis auf den DHL-Paketshop bei „Sunny Island“ in der Hauptstraße gibt es jetzt in der Fuggerstadt keine Anlaufstelle mehr für die Dienstleistungen des Konzerns. Was tun, wenn jemand einen Brief bei der Post aufgeben oder Briefmarken kaufen möchte? Nicht alle Kunden seien gewillt und fähig, die Online-Möglichkeiten zu nutzen, sagt Krieg.

