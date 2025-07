Ferienspaß als Kriegspropaganda? Von wegen!

Über das Ferienprogramm der Bundeswehr in Kellmünz wird heftig diskutiert. Auslöser waren Aussagen des Sozialpädagogen Oliver Danner von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW): „Ich halte ein Ferienprogramm mit der Bundeswehr nicht für altersgemäß (…). Der Themenkomplex Bundeswehr ist in diesem Alter schwer pädagogisch vermittelbar. Ein unsachgemäßer Umgang kann hier zu Angst oder Verunsicherung führen (…)“. Daraufhin meldeten sich Politiker mit Kritik zu Wort, Linken-Vizechef Ates Gürpinar beispielsweise sprach von „Kriegspropaganda mit Bastelstunde für Sechsjährige“. Kennen diese Personen den Ferienspaß in Kellmünz?

