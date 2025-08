Fernsehgottesdienst aus Illereichen: Liveübertragung begeistert Zuschauer bundesweit

Viel hat sich in der vor bald 600 Jahren errichteten Illereicher Kirche im Laufe der Jahrhunderte ereignet. Am Sonntag wurde das Kirchenrund auch zum Fernsehstudio. Pünktlich um 9.30 Uhr startete im ZDF die Live-Übertragung der katholischen Sonntagsmesse aus dem Altenstadter Teilort.. „Liebe Schwestern und Brüder, wir freuen uns, Sie alle in unserer Mariä Himmelfahrtskirche in Illereichen bei Altenstadt begrüßen zu dürfen“, hieß Pfarrer Thomas Kleinle das Publikum vor den Bildschirmen und in der vollbesetzten Kirche willkommen.

Zita Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89281 Altenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ZDF Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis