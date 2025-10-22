83-Jährige bei Fettexplosion in der Küche schwer verletzt

Als sie in ihrer Küche Abendessen zubereitete, ist eine 83 Jahre alte Frau durch eine Fettexplosion schwer verletzt worden. Wie die Polizei angibt, muss sich beim Frittieren heißes Fett in einem Topf entzündet haben. Der Versuch, die Flammen mit Wasser abzulöschen, scheiterte und es kam zu einer Fettexplosion. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin mit Brandverletzungen in eine Spezialklinik.

Nach dem Vorfall am Dienstag gegen 18.15 Uhr rettete sich die Frau eigenständig aus dem Haus. Die ebenfalls dort lebende Enkelin rief Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Feuerwehr Weißenhorn war mit 25 Kräften im Einsatz, zudem waren mehrere Rettungswagen und Polizeistreifen am Ort. Der Sachschaden am Haus wird derzeit auf circa 10.000 Euro geschätzt. (AZ)