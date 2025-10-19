Feuerspiele und Laserstrahlen: So verzauberte „Dietenheim leuchtet“ die Stadt

Mehr als dreißig Events entlang der Königstraße, dazu sehr zahlreiches Publikum aus Nah und Fern, bestens passendes Wetter und anhaltend gute Stimmung – das alles machte „Dietenheim leuchtet“ auch heuer zu einem Erlebnisabend für Jung und Alt. Ein großer Chor auf den Stufen am Kirchplatz eröffnete die bunte Programmfolge.

Aus allen Kitas der Stadt waren die Kinder gekommen, um ihr „Dietenheim leuchtet“-Lied vorzutragen. Die vier Strophen endeten jeweils mit dem Refrain: „Wir treffen uns in Dietenheim, denn da sind wir ja daheim, wir freuen uns auf diesen Tag, den ein jedes Kind so mag!“ Dann folgte eine Attraktion der anderen: Kinderschminken, Verteilung der Leuchtstäbe an alle Kinder und die ersten Märchenlesungen im Rathausfoyer waren bereits vorbei, als die Jugendkapelle „BaDiReWa“ das bunte Musikprogramm eröffnete.

Dietenheim leuchtet: Bis Mitternacht war die gesamte Strecke von Musik aller Art erfüllt

Kaum hatten die Jugendlichen aus Balzheim, Dietenheim, Regglisweiler und Wain nach reichem Applaus der Menschenmenge vor dem Rathaus ihre Instrumente wieder eingepackt, da schufen die Trommel- und Pfeifenklänge des Spielmannszuges den Platz für den Aufzug der Bürgerwehr. Sie marschierte mit klingendem Spiel durch das gesamte Veranstaltungsgelände zwischen der Illertisser und der Wainer Straße.

Drei Live-Bands sowie ein DJ und nicht zuletzt die Rottumtaler Alphornbläser sorgten anschließend bis um Mitternacht dafür, dass die gesamte Strecke von Musik aller Art erfüllt war. Wo man auch hinkam, fand man gut gelaunte Menschen, die sich bestens unterhielten und das Angebot an verschiedensten kulinarischen Spezialitäten genossen, die rund zwanzig Vereine und Gaststätten bereithielten. Die Stände waren den ganzen Abend hindurch umlagert, und offensichtlich kam das breit gefächerte Angebot auch bestens an.

Hunderte Kerzenschälchen schwammen bei Dietenheim leuchtet den Stadtbach hinunter

An vielen Stellen spendeten Feuerschalen und -tonnen Licht und Wärme, und schließlich leuchteten die Königstraße und der parallel dazu verlaufende Gießen: Die Jugendfeuerwehr ließ Hunderte Kerzenschälchen den Stadtbach hinunterschwimmen. Unweit davon zeigten die Artisten von „Lumen Noctis“ ihre Feuerspiele. Immer wieder gab es Beifall, wenn Flammen entweder auf geheimnisvolle Weise verschluckt wurden oder meterhohe Feuerbälle aufstiegen.

Bei „Dietenheim leuchtet" zeigten unter anderem die Artisten von „Lumen Noctis" ihre Feuerspiele. Foto: Wilhelm Schmid

An der Wand des Kirchturms blitzten Laserstrahlen in originellen Figuren auf. Und wer zwischendurch einfach auch mal seine Ruhe haben wollte, der fand dazu Gelegenheit im „Raum der Stille“, zu dem der Innenraum der Sankt-Martinus-Kirche mit farbigem Licht, meditativ-leiser Musik und Kerzen umgestaltet worden war.