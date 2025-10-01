Icon Menü
Feuerwehr Babenhausen: Kalender mit sexy Fotos für einen guten Zweck

Babenhausen

Sie lassen nichts anbrennen: Feuerwehr Babenhausen posiert für Fotokalender

Frauen und Männer der Feuerwehr Babenhausen zeigen viel Haut beim Fotoshooting für einen Kalender. Der wird am Tag der offenen Tür für einen guten Zweck verkauft.
Von Stephan Schöttl
    Mitglieder der Feuerwehr Babenhausen haben sich für einen Kalender fotografieren lassen. Der wird beim Tag der offenen Tür m 3. Oktober für den guten Zweck verkauft. Foto: Stephan Schöttl

    Die Feuerwehr Babenhausen lässt für den guten Zweck die Hüllen fallen. Die Frauen und Männer haben sich beim Shooting für einen Fotokalender von einer anderen Seite gezeigt, als man sie sonst von Einsätzen kennt. Auf den zwölf Kalenderseiten für das Jahr 2026 und dem Coverbild tragen sie zwar Schutzkleidung, zeigen unter ihren offenen Jacken aber auch viel nackte Haut. Die professionellen Aufnahmen sind dabei nicht zu freizügig, aber durchaus sexy. Die Idee zum Kalender entstand aus einer Bierlaune heraus.

