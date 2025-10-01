Sie lassen nichts anbrennen: Feuerwehr Babenhausen posiert für Fotokalender

Die Feuerwehr Babenhausen lässt für den guten Zweck die Hüllen fallen. Die Frauen und Männer haben sich beim Shooting für einen Fotokalender von einer anderen Seite gezeigt, als man sie sonst von Einsätzen kennt. Auf den zwölf Kalenderseiten für das Jahr 2026 und dem Coverbild tragen sie zwar Schutzkleidung, zeigen unter ihren offenen Jacken aber auch viel nackte Haut. Die professionellen Aufnahmen sind dabei nicht zu freizügig, aber durchaus sexy. Die Idee zum Kalender entstand aus einer Bierlaune heraus.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87727 Babenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis