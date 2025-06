Junge Feuerwehr feiert 20-Jähriges mit großem Programm

Vor 20 Jahren wurde die Jugendgruppe der Feuerwehr Dettingen/Iller gegründet, und dieses Jubiläum wird am 4. und 5. Juli gefeiert. Los geht’s mit einer „Blaulichtparty“ am Freitag, 4. Juli, ab 20 Uhr im Feuerwehrhaus Dettingen an der Kirchdorfer Straße 23. Am Samstag, 5. Juli, findet an gleicher Stelle von 13 bis 17 Uhr ein „Tag der Offenen Tür“ statt. Für Kinder sind eine Hüpfburg und ein Parcours mit kleinen Feuerwehrfahrzeugen aufgebaut, und für das gesamte Publikum gibt es eine Reihe von Einsatzübungen. Daneben können auch die Gäste eigene Feuerlösch- und Rettungsversuche ausprobieren. Weitere Auftritte bieten die Drohnenstaffel des Deutschen Roten Kreuzes und die Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes sowie eine Showtanzgruppe. Außerdem sind das vom Dettinger Kommandanten Leo Steinhauser entwickelte „EIS-System“ zur Aufbewahrung von ausgebrannten Fahrzeugen mit E-Antrieb und eine Bilderausstellung der Grundschule Dettingen zu sehen. Erfrischungen und Imbiss werden im Biergarten und im „Feuerwehr-Café“ geboten. (wis)

