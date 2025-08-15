Icon Menü
Feuerwehr profitiert von Tauschgeschäft im Roggenburger Ortsteil Biberach

Roggenburg

Feuerwehr profitiert von Tauschgeschäft im Ortsteil Biberach

Um ein neues Fahrzeug unterbringen zu können, braucht die Feuerwehr in Biberach ein größeres Gebäude. Dafür soll auch eine Straße verlegt werden.
Von Manuela Rapp
    Für den Bau einer neuen Fahrzeughalle für die Biberacher Feuerwehr plant die Gemeinde Roggenburg die Verlegung der Sonnenstraße. Foto: Manuela Rapp
    Für den Bau einer neuen Fahrzeughalle für die Biberacher Feuerwehr plant die Gemeinde Roggenburg die Verlegung der Sonnenstraße. Foto: Manuela Rapp Foto: Manuela Rapp

    Bürgermeister Mathias Stölzle sprach von einer „wichtigen Entscheidung für die Freiwillige Feuerwehr Biberach“. Denn: In seiner jüngsten Sitzung hat der Roggenburger Gemeinderat den weiteren Planungen für eine Verlegung der Sonnenstraße zugestimmt. Hintergrund ist der, dass das neue Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20, das die örtlichen Brandschützer im Mai in Dienst gestellt haben, eine adäquate Unterbringungsmöglichkeit braucht.

