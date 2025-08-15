Feuerwehr profitiert von Tauschgeschäft im Ortsteil Biberach

Bürgermeister Mathias Stölzle sprach von einer „wichtigen Entscheidung für die Freiwillige Feuerwehr Biberach“. Denn: In seiner jüngsten Sitzung hat der Roggenburger Gemeinderat den weiteren Planungen für eine Verlegung der Sonnenstraße zugestimmt. Hintergrund ist der, dass das neue Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20, das die örtlichen Brandschützer im Mai in Dienst gestellt haben, eine adäquate Unterbringungsmöglichkeit braucht.

89297 Roggenburg

