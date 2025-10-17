Feuerwerk: Kinder setzen versehentlich Altpapiercontainer in Illertissen in Brand

Zwei Kinder haben am Donnerstag einen Altpapiercontainer in der Innenstadt von Illertissen in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, konnte eine 20-Jährige die beiden Kinder dabei beobachten, wie sie in der Nähe des Containers mit Feuerwerkskörpern zündelten. Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehr Illertissen unter Kontrolle gebracht werden.

Am Altpapiercontainer in Illertissen entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich

Der Polizei gelang es nach eigenen Angaben außerdem nach kurzer Zeit, die verantwortlichen Kinder zu ermitteln. Die beiden zwölfjährigen Jungs stritten die Tat zunächst ab. Einer der beiden suchte die Polizeiinspektion Illertissen am Donnerstagabend jedoch mit seiner Mutter auf und räumte ein, den Brand versehentlich mit Feuerwerkskörpern entfacht zu haben.

Die Polizei prüft nun eine fahrlässige Brandstiftung, die beiden Jungen sind aufgrund ihres Alters allerdings noch nicht strafmündig. Durch den Brand des Altpapiercontainers wurde niemand verletzt, es entstand jedoch laut Polizei ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. (AZ)