Filzingen

18:15 Uhr

Vor 100 Jahren wurde die Schule in Filzingen gebaut

Plus An dem Schulgebäude haben einst alle Dorfbewohner mitgebaut. Jetzt ist hier der Kindergarten untergebracht. Gemeinsam wird auch der Geburtstag gefeiert.

Von Zita Schmid

Neben dem Eingang zum Filzinger Kindergarten ist an der Hauswand eine Steintafel angebracht. Mit den Worten "Ehemalige Schule Filzingen, erbaut unter Bürgermeister Miller, Pfarrer Köberle, Lehrer Schropp" und versehen mit der Jahreszahl "1922" erinnert diese an den Bau des Hauses vor 100 Jahren. Ein Jahrhundert, in dem sich in dem einstigen Schulhaus viel ereignet hat und von dem auch so manche Schulgeschichten noch erhalten sind. Heute ist im Erdgeschoss des Gebäudes der gemeindliche Kindergarten St. Martin untergebracht. Das 100-jährige Bestehen wird passend dazu zum Martinsumzug mit Aktionen begangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

