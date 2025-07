Fischansiedlung in Senden: Verstärkung für den Streber in der Iller

„So groß waren sie“, sagt Helmut Bader mit leuchtenden Augen und deutet mit seinen Armen eine Spanne im Halbmeterbereich an. „Massen von Huchen“ habe es damals in der Iller im Bereich der längst nicht mehr existenten Illersäge bei Oberkirchberg gegeben. Nasen und Streber waren ebenfalls keine Seltenheit, erinnert sich der Aktive beim Fischereiverein Senden, der immer mehr ins Schwärmen gerät ob des immensen Fischreichtums, wie er bis vor einigen Jahrzehnten in dem Gewässer geherrscht habe. Da hat sich doch nicht etwa ein wenig Anglerlatein eingeschlichen in die Erinnerungen?

