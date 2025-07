Hobby-Musiker schreibt Rock-Song für den Memminger Fischertag

Wenn der Memminger Fischertag am Freitag, 25. Juli, ausgerufen wird, dröhnt auf den Plätzen und Wegen vielleicht auch sein Lied aus den Lautsprecherboxen: Der Buxheimer Hobby-Musiker Frank Eisenmann (38/Energy Pix Music) hat nämlich ein Fischertagslied geschrieben und mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) komponiert. Der rockige und modern klingende Song trägt den Titel „Schmotz Schmotz“.

Der Liedtext enthält unter anderem die bekannte Strophe „Schmotz Schmotz, Dreck auf Dreck, Schellakönig, wiaschte Sau!“. Das 3:17 Minuten lange Fischertagslied ist auf allen gängigen Musik-Plattformen verfügbar.

So lange hat der Musiker an dem Fischertagslied gearbeitet

Wie lange hat er gebraucht, um den Song zu schreiben und zu komponieren? Der Songwriter überlegt kurz und sagt dann: „Insgesamt gesehen hat das ungefähr zwei Monate gedauert.“ Über sein Hobby, die Musik, erzählt Frank Eisenmann Folgendes: „Ich schreibe Musik für besondere Momente wie Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage und andere Anlässe.“ Seine Kompositionen setze er mithilfe der KI klanglich um. Der 38-Jährige betont: „Ich verlange dafür kein Geld. Ich mache das, weil es mir Freude bereitet.“

Gibt es bald auch ein Lied über die Wallenstein-Spiele?

Das Fischertagslied habe er zum ersten Mal im Juli 2024 veröffentlicht. „Und in dieser Woche ist es schon im Radio gelaufen, und zwar beim neuen Musiksender Illerlive.“ Eisenmann, der als Logistiker für ein großes Memminger Unternehmen tätig ist, ist mit dem Fischertag in der Maustadt seit fast drei Jahrzehnten eng verbunden. „Ich bin seit 29 Jahren Mitglied im Fischertagsverein“, berichtet er. „Normalerweise jucke ich immer in den Stadtbach rein, dieses Jahr wird es aber leider nicht klappen.“ Aus Liebe zum Memminger Fischertag sei auch sein Fischertagssong entstanden. „Nächstes Jahr, wenn wieder die Wallenstein-Festspiele stattfinden, werde ich erneut ein Lied herausbringen“, kündigt der Buxheimer an.