Das hätte schlimm ausgehen können: Gegen 13 Uhr am Mittwochmittag war ein Hausbesitzer im Roggenburger Ortsteil Schießen dabei, mit einem Gasbrenner Unkraut in seinem Vorgarten abzuflammen. Dabei geriet ein nahestehender Thuja-Busch in Brand. Was folgte, war ein Großalarm.

