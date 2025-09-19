Offizieller Startschuss für neues Hotel am Airport bei Memmingen ist gefallen

In direkter Nähe zum Flughafen entsteht ein neues Hotel. Die Bauarbeiten für das Großprojekt sind bereits gestartet. Nun wurde im Rahmen einer symbolischen Zeitkapsel-Versenkung der Baubeginn auch offiziell gefeiert. Zahlreiche Projektpartner, Unterstützer und Gäste versammelten sich dazu auf der Baustelle. Das Herzstück des Hotels ist ein siebenstöckiger Turm samt öffentlich zugänglicher Aussichtsplattform mit Blick auf die Start- und Landebahn des Flughafens. Der übrige Hotelbereich wird drei Stockwerke umfassen.

