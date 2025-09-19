Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Flughafenhotel: Am Flughafen Memmingen ensteht ein großes Hotel

Memmingen

Offizieller Startschuss für neues Hotel am Airport bei Memmingen ist gefallen

In direkter Nähe zum Flughafen Memmingen entsteht derzeit ein Hotel mit einem siebenstöckigen Turm. Warum aus dem Großprojekt beinahe nichts geworden wäre.
Von Redaktion Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Der Baufortschritt des Flughafenhotels in unmittelbarer Nähe des Airports ist schon deutlich sichtbar.
    Der Baufortschritt des Flughafenhotels in unmittelbarer Nähe des Airports ist schon deutlich sichtbar. Foto: Uwe Hirt

    In direkter Nähe zum Flughafen entsteht ein neues Hotel. Die Bauarbeiten für das Großprojekt sind bereits gestartet. Nun wurde im Rahmen einer symbolischen Zeitkapsel-Versenkung der Baubeginn auch offiziell gefeiert. Zahlreiche Projektpartner, Unterstützer und Gäste versammelten sich dazu auf der Baustelle. Das Herzstück des Hotels ist ein siebenstöckiger Turm samt öffentlich zugänglicher Aussichtsplattform mit Blick auf die Start- und Landebahn des Flughafens. Der übrige Hotelbereich wird drei Stockwerke umfassen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden