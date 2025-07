Frau baut Unfall in A7-Baustelle und flüchtet zu Fuß

Am frühen Samstagmorgen gegen 2.15 Uhr wurde eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen zur Baustelle auf der A7 bei Altenstadt gerufen: In Richtung Norden stehe ein Auto quer auf der Fahrbahn. Zeitgleich wurde eine Fußgängerin auf dem Standstreifen der Autobahn gemeldet.

Unfall auf der A7 bei Altenstadt: Audi A3 beschädigt, Fahrerin geflohen

Am Ort sahen die Beamten einen quer auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Audi A3. Das Auto war leer, auch die Fußgängerin konnten die Beamten nicht mehr antreffen. Nach Spurenlage geriet der Audi im Bereich der Baustellenverschwenkung zu weit nach links und stieß mit einer Warnbake zusammen, wodurch der Außenspiegel und beide Reifen beschädigt wurden. Im Anschluss rollte der Wagen noch etwa hundert Meter weiter in die Baustelle hinein, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die rechte Schutzplanke. Dort blieb der Audi stehen. Die Person am Steuer, vermutlich eine Frau, ließ das Auto zurück.

Die Beamten stellten weiter fest, dass das Fahrzeug entstempelt und das am Neu-Ulmer Kennzeichen nicht für den Audi ausgegeben war. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. Im Inneren fand die Polizei verschiedene Dokumente aufgefunden, die auf eine Fahrerin hindeuten. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08331/100-311 bei der Autobahnpolizei Memmingen zu melden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1800 Euro. (AZ)