45-Jährige überfährt auf dem Weg nach Oberroth einen Dachs

Zwischen Babenhausen und Oberroth hat eine 45-Jährige einen Dachs überfahren. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Autofahrerin am Dienstagabend die Staatsstraße 2020 in Richtung Oberroth entlang. Dabei überquerte ein Dachs die Straße und es kam zum Zusammenstoß. Der Dachs wurde laut Polizei durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Toter Dachs knallt in ein anderes Auto

Dort knallte das Tier gegen das Auto einer 26-Jährigen. Wie die Polizei vermutet, starb der Dachs bereits durch die Kollision mit dem ersten Fahrzeug. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt. Der Schaden beträgt laut Angaben der Polizei rund 4000 Euro. Der Jagdpächter wurde anschließend zur Entsorgung des toten Dachses verständigt. (AZ)