Frau verschüttet beim Tanken in Babenhausen Benzin, Mann zündet dieses an

Babenhausen

Frau verschüttet beim Tanken Benzin, Mann zündet dieses an

Ein 47-Jähriger will eine mögliche Gefahr durch ausgelaufenen Kraftstoff verhindern, entfacht dadurch jedoch ein Feuer in einer Tankstelle in Babenhausen.
    Eine Frau füllte in Babenhausen Benzin aus einem Kanister in den Tank eines Wagens. Dabei ging etwas daneben - und der Autobesitzer hatte eine seltsame Idee.
    Eine Frau füllte in Babenhausen Benzin aus einem Kanister in den Tank eines Wagens. Dabei ging etwas daneben - und der Autobesitzer hatte eine seltsame Idee. Foto: Werner Baum, dpa (Symbolbild)

    Die Gefahr durch offenes Feuer in einer Tankstelle hat ein Mann in Babenhausen offenbar ausgeblendet. Deshalb musste am Wochenende die Feuerwehr eingreifen. Nach Polizeiangaben verschüttete eine Frau beim Betanken eines Autos eine größere Menge Benzin. Sie versuchte, den Tank des Fahrzeugs mit einem Kanister zu befüllen. Der 47 Jahre alte Besitzer des Autos wollte laut Polizei eine mögliche Gefahr durch den verschütteten Kraftstoff verhindern und zündete diesen kurzerhand selber an. Dabei entstand ein kleiner Brand. Die Feuerwehr wurde alarmiert, bei ihrem Eintreffen war das Feuer bereits wieder gelöscht. Allerdings musste die Feuerwehrleute noch die Überreste des Brandes beseitigen. Den Mann erwartet wegen der Aktion nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. (AZ)

