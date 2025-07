Frau verursacht betrunken Unfall und fährt mit stark beschädigtem Auto weiter

Nach einem Unfall mit hohem Sachschaden in Senden hat die Polizei Ermittlungen gegen eine Frau aufgenommen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholeinfluss sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die 63-Jährige ist mutmaßlich nach dem Genuss von Alkohol mit ihrem Wagen gegen ein anderes Auto gefahren und danach geflüchtet.

Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich der Unfall am Dienstagabend gegen 17.20 Uhr in der Illerstraße in Senden. Die 63-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Straße in Richtung Dillmannstraße und touchierte dabei ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Auto. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin vom Unfallort, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme und einer Fahndung entdeckten Polizisten das stark beschädigte Fahrzeug der Frau wenig später auf einem nahegelegenen Parkplatz. Die Fahrerin befand sich außerhalb des Fahrzeugs und wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf.

Die Frau hatte ihren Führerschein nicht bei sich

Wie die Polizeiinspektion Neu-Ulm weiter mitteilt, ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert „deutlich über der 1,1-Promille-Grenze“. Ab diesem Wert ist das Fahren unter Alkoholeinfluss eine Straftat. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten der Frau die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Auch den Führerschein wollten die Beamten an sich nehmen, doch die Frau hatte diesen nicht bei sich.

Die Unfallverursacherin blieb bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 17.000 Euro geschätzt. Das Auto der 63-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (AZ)