Umfrage in Senden und Illertissen: Wie stehen Sie zu Frauenfußball?

Die deutschen Frauen sind raus nach dem EM-Halbfinale in der Schweiz. Nun ringt Spanien am Sonntag, 27. Juli, ab 18 Uhr mit England um den Titel. Für das deutsche Team reichen die Kommentare von bedauernd bis abschätzig. Dabei hat nicht nur ihr leidenschaftliches Spiel dem Frauenfußball zu mehr Respekt und Aufmerksamkeit in der Sportwelt verholfen. Er hat sich in die öffentliche Wahrnehmung gekämpft. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Wie stehen Sie zum Frauenfußball?

