Frickenhausen/Regglisweiler

12:00 Uhr

Arbeiten wie anno dazumal: Bundespreis für Vöhlinschloss-Sanierung

Plus Für die Restaurierung des Vöhlinschlosses in Frickenhausen gab es den Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege. Was so besonders daran ist.

Von Sabrina Karrer

Nicht nur über Illertissen trohnt ein Vöhlinschloss, sondern auch über Frickenhausen im Unterallgäu. Es ist zwar deutlich kleiner, aber mittlerweile genauso schön anzusehen - und seit Kurzem preisgekrönt. Für die Sanierung des Baudenkmals haben die Eigentümer Anna Kern und Sebastian Heinzelmann den mit 4000 Euro dotierten Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege bekommen. Mit ihnen ausgezeichnet wurde eine ganze Reihe an Handwerkern aus der Region, die an den Arbeiten beteiligt waren. So wie das Team der Firma Johann Weiß GmbH in Regglisweiler.

Geschäftsführer Bernd Weiß ist Meister und Restaurator im Stuckateurhandwerk. Er übt sein Handwerk seit vielen Jahren aus und hat schon an mehreren Orten in der Region mitgeholfen, denkmalgeschützte Gebäude zu sanieren. So zum Beispiel das Waaghaus in Türkheim oder die alte Leichenhalle in Memmingen. Mit dieser Erfahrung sagt er über die Arbeit im Vöhlinschloss in Frickenhausen: "Das war schon etwas besonderes".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

