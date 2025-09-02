Frischer Wind bei der Jungen Union Weißenhorn: Sebastian Weber ist neuer Vorsitzender

Bei ihrer jüngsten Mitgliederversammlung hat die Junge Union (JU) Weißenhorn einen neuen Vorstand gewählt. Jüngere Mitglieder übernehmen das Ruder. Sebastian Weber ist neuer Vorsitzender und löst damit Fabian Sniatecki als bisherigen Vorsitzenden ab, der die Führungsposition in der vergangenen Amtsperiode für eine Übergangsphase übernommen hatte. Fabian Sniatecki, seit 2018 als Hauptamtsleiter und seit 2023 als Geschäftsleiter der Gemeinde Nersingen tätig, bewirbt sich bekanntlich um die Nachfolge von CSU-Bürgermeister Erich Winkler.

Unterstützt wird Weber bei der JU Weißenhorn künftig von Noah Amann als stellvertretendem Vorsitzendem. Fabian Sniatecki übernimmt das Amt des Schatzmeisters, während Christian Renz künftig als Schriftführer tätig sein wird. Für seinen Einsatz in den vergangenen zwei Jahren, in denen er den Vorstand übergangsweise geleitet hatte, sprachen die Mitglieder Sniatecki ihren besonderen Dank aus. Gemeinsam möchte das neue Führungsteam nach eigenen Angaben die Arbeit der Jungen Union in Weißenhorn modern, aktiv und nah an den Anliegen junger Menschen gestalten.

„Wir sind motiviert, wollen anpacken und etwas bewegen“, sagt der neue JU-Vorsitzende

In seiner Antrittsrede sagte Weber: „Ich will die Politik vor Ort wieder jung machen – mit neuen Ideen, mehr Austausch und Projekten, die wirklich bewegen.“ Das Team habe bereits erste Pläne für Veranstaltungen und Initiativen, die nicht nur Mitglieder der politischen Organisation, sondern auch die Jugend in Weißenhorn und Umgebung stärker einbinden sollen.

Die Stimmung bei der Wahl hat Weber zufolge gezeigt: Die Mitglieder stehen geschlossen hinter ihrem neuen Vorstand. „Wir sind motiviert, wollen anpacken und etwas bewegen – für Weißenhorn und für unsere Generation“, sagte der neue JU-Vorsitzende abschließend. (AZ)