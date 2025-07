Musikkapelle pflegt mit Konzert eine jahrzehntelange Tradition

Traditionen pflegt man gerne. So auch das Frühjahrskonzert, das die Musikkapelle Kettershausen-Bebenhausen seit Jahrzehnten am Abend des Palmsonntags präsentiert. Mit einem anspruchsvollen Programm gibt das aus Musikerinnen und Musikern aus vier Ortsteilen formierte Orchester jedes Jahr einen kleinen Einblick in die Vielfalt und Bandbreite der Blasmusik. Auch heuer führte dieser kulturelle Höhepunkt im Gemeindeleben Zuhörerinnen und Zuhörer aus verschiedenen Orten und Altersstufen in der alten Aula des Babenhauser Schulzentrum zusammen.

Claudia Bader Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kettershausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Musikkapelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis