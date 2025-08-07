Markt Babenhausen dürfte Zehentstadel als Kulturzentrum für 99 Jahre gratis nutzen

Noch ist nicht beschlossen, dass der Markt Babenhausen die umfangreichen Zehentstadel-Planungen umsetzt. Doch was geschieht nach einer möglichen Fertigstellung? Mit Blick in weite Ferne stellt sich nämlich die Frage, wie genau die Nutzung zwischen dem Hause Fugger und dem Markt Babenhausen geregelt sein wird. Eine Antwort darauf gibt Georg Vill, Geschäftsleiter der Fürst Fugger Zentralverwaltung.
