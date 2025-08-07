Markt Babenhausen dürfte Zehentstadel als Kulturzentrum für 99 Jahre gratis nutzen

Icon Menü
Für 99 Jahre: Markt Babenhausen dürfte Zehentstadel als Kulturzentrum gratis nutzen

Babenhausen

Bislang steht nicht fest, ob der Zehentstadel saniert wird. Kosten sowie Förderungen wären hoch. Sicher ist aber: Der Markt könnte das Gebäude kostenlos nutzen.
Von Dominik Thoma
    Sollte die Sanierung des Zehentstadels umgesetzt werden, könnte der Markt Babenhausen das Gebäude vorerst knapp ein Jahrhundert lang kostenlos nutzen.
    Sollte die Sanierung des Zehentstadels umgesetzt werden, könnte der Markt Babenhausen das Gebäude vorerst knapp ein Jahrhundert lang kostenlos nutzen. Foto: Alexander Kaya, Jonas Bloch

    Noch ist nicht beschlossen, dass der Markt Babenhausen die umfangreichen Zehentstadel-Planungen umsetzt. Doch was geschieht nach einer möglichen Fertigstellung? Mit Blick in weite Ferne stellt sich nämlich die Frage, wie genau die Nutzung zwischen dem Hause Fugger und dem Markt Babenhausen geregelt sein wird. Eine Antwort darauf gibt Georg Vill, Geschäftsleiter der Fürst Fugger Zentralverwaltung.

