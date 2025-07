Jahreskonzert der Bläserklassen, des Vorstufenorchesters und der Jugendkapelle

Icon vergrößern Die Auftritte beim Schulfest kamen bestens an. Foto: Heribert Wiest Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Auftritte beim Schulfest kamen bestens an. Foto: Heribert Wiest

Die Bläserklassen unter der Leitung von Christoph Erb sowie das Vorstufenorchester und die Jugendkapelle unter der Leitung von Manuela Hartmann gestaltete ihr Jahreskonzert dieses Jahr im Rahmen des Schulfestes der Bischof-Ulrich-Schule. Für die Bläserklassen unter anderem mit den Stücken Gallant-March und einem Ausschnitt aus Beethovens neunter Symphonie war es ein besonderer Auftritt vor über 400 Schülerinnen und Mitschülern, vielen Eltern, Omas und Opas sowie Gästen. Das Vorstufenorchester und die Jugendkapelle erfreuten die anwesenden Zuhörer in der Turnhalle, die diese bis auf den letzten Stuhl belegten. Mit ihren abwechslungsreichen Musikstücken, unter anderem Skyfall, The Lord of the Dance und Hatikva, zeigten die jungen Musikerinnen und Musiker ihr zwischenzeitlich beachtliches Können. Begeisterter Applaus war der Dank für diese gekonnte Leistung. Das Konzert galt als Beweis für die fleißige Probenarbeit im ablaufenden Schuljahr und das zwischenzeitlich erreichte Können dieser Kinder und Jugendlichen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!