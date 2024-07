Bezirksduell in der dritten Pokalrunde

Fünf Vereine aus dem Bezirk Donau/Iller waren in der zweiten Runde des württembergischen Fußball-Pokals beschäftigt, vier von ihnen haben es in Runde drei geschafft. Auf der Stecke blieb nur Türkgücü Ulm durch eine 2:5-Niederlage beim TSV Riedlingen. Zur Halbzeit führte der Landesliga-Aufsteiger noch mit 2:1 durch die Treffer von Daniel Fernandes (16.) und Ismael Demiray (45.). Halbzeit zwei ging aber mit 4:0 an den TSV Riedlingen.

Das Duell zwischen dem TSV Buch und dem SV Sigmaringen war alles, nur kein Selbstläufer für die Hausherren. Der BezirksligaAufsteiger war eine halbe Stunde lang einem Tor sogar näher. Buch übernahm erst danach mehr und mehr die Initiative und kam zu zwei nennenswerten Möglichkeiten, Erst konnte Johannes Zott einen Eckball nicht über die SV-Torlinie drücken, dann war Robin Egle etwas zu eigensinnig. Nach der Pause passierte zunächst herzlich wenig von Belang. Erst ein Kopfball von Manuel Schrapp an den Sigmaringer Querbalken beendete den Leerlauf (67.). Fast im Gegenzug hätten die Gäste bei einem ihrer seltenen Nadelstiche beinahe Erfolg gehabt. Den Schussversuch von Daniel Abdulahad konnte Neuzugang Jonas Gebauer zwischen den TSV-Pfosten parieren. Dessen Gegenüber Ibrahim Akinci wurde allerdings zum herausragenden Spieler aufseiten des SV Sigmaringen. Mit überragenden Reflexen und einem souveränen Auftritt hielt er seine Mannschaft in der Partie. Erst kurz vor Spielende musste sich der wackere Akinci geschlagen geben. Robin Egle überwand ihn mit dem Tor des Abends (88.) und sicherte so seiner Mannschaft den Einzug in die dritte Runde. In der trifft der TSV Buch am kommenden Samstag (15.30 Uhr) im Bezirksduell auswärts auf Türkspor Neu-Ulm.

Türkspor Neu-Ulm gewinnt gegen Ravensburg

Türkspor fertigte seinerseits trotz eines 0:1-Rückstands den FC Ravensburg II mit 5:2 ab. Awet Kidane mit zwei Treffern, Miguel Malheiro, Özgür Sahin und Mustafa Cumur schossen den klaren Sieg heraus. Auch der FC Blaubeuren (3:1 nach Verlängerung gegen Rot-Weiß Weiler) und die SSG Ulm (4:3 gegen den FC Wangen) zogen in Runde drei ein. In der trifft am kommenden Samstag die SSG Ulm auswärts auf die TSG Ehingen und Blaubeuren ebenfalls auswärts auf den SV Mietingen.