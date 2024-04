Fußball

vor 33 Min.

Bezirksliga: Welche Folgen ein Aufstieg für die SGM Aufheim/Holzschwang hätte

Plus In der Fußball-Bezirksliga mischt die SGM Aufheim/Holzschwang weiter an der Spitze mit. Doch die Satzung des Verbands könnte dem Verein Probleme bereiten.

Von Michael Schuster

In der Fußball-Bezirksliga spielt die SGM Aufheim/Holzschwang weiterhin um den Aufstieg mit. Doch unter den aktuellen Gegebenheiten dürfte die Truppe um Trainer Andreas Spann gar nicht nach oben in die Landesliga. „Über die Bezirksebene hinaus lässt der Verband keine Spielgemeinschaften zu. So steht es in der Satzung“, erklärt Staffelleiter Günther Stucke. Anträge auf eine Änderung dieser Satzung habe es zwar schon gegeben und werde es auch beim nächsten Verbandstag sicher wieder geben, einer prompten Umsetzung erteilt er aber eine Absage. „Das würde wohl in der kommenden Spielzeit noch nichts werden“, erklärt Stucke.

Er betont, dass diese Regelung Spielgemeinschaften in der Landesliga ausschließt, solche Zusammenschlüsse aber ja aus mindestens zwei Vereinen bestehen. Eine mögliche Lösung liegt daher auf der Hand. „Es müsste eine Namensänderung zurück zu einem der ursprünglichen Vereine erfolgen“, schlägt der Staffelleiter vor. In diesem konkreten Fall müssten also alle Spieler des vermeintlichen Landesliga-Kaders entweder für den Holzschwanger SV oder den SV Aufheim gemeldet sein. Natürlich weiß Stucke auch, dass dies einen nicht unerheblichen Aufwand mit sich brächte.

