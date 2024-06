Fußball

13:26 Uhr

"Champions League der Amateure": In Ulm wird der Meister der Meister gesucht

Plus Am Samstag wird beim VfL Ulm/Neu-Ulm um den „Erdinger Meister-Cup“ gespielt. Der Verein ist zum ersten Mal Gastgeber für das württembergische Landesfinale.

Von Stephan Schöttl

Wer am Ende der Saison ganz oben steht, darf sich nicht nur den offiziellen Meisterwimpel des Verbands ins Sportheim hängen, sondern ist automatisch qualifiziert für den „Erdinger Meister-Cup“. Dieses Turnier vereint alle Titelträger von der Kreis- bis zur Oberliga. 108 Mannschaften aus dem Bereich des Württembergischen Fußballverbands (WFV) sind bei der 16. Auflage an den Start gegangen, haben sich größtenteils bereits durch die Vorrundenturniere gekämpft. Am Samstag, 14. Juni, ab 11.30 Uhr steigt nun das große Landesfinale beim VfL Ulm/Neu-Ulm auf der Bezirkssportanlage in Böfingen. 18 Frauen- und 20 Männerteams sind für die Endrunde qualifiziert. Bei einem gemeinsamen Ortstermin haben sich Vertreter des WFV, der Privatbrauerei Erdinger Weißbräu und des gastgebenden Vereins auf das große Fußballfest eingestimmt und zusammen mit Ulms Bürgermeisterin Iris Mann die Gruppen ausgelost.

Nachdem es bei den drei Vorrundenturnieren in Schwäbisch Hall, Sigmaringendorf und Zainingen mitunter heftig geregnet hatte, stand vor allem ein Wunsch im Mittelpunkt: keine weiteren Wetterkapriolen am Wochenende. Bürgermeisterin und Schirmherrin Iris Mann meinte diesbezüglich lachend: „Es ist derzeit eine der anspruchsvollsten Aufgaben, für das gute Wetter zu sorgen.“ Sie brachte ihre Freude zum Ausdruck, dass ein Ulmer Verein den Zuschlag für die württembergische Endrunde bekommen hat, und meinte: „ Fußball ist natürlich in den letzten Wochen und Monaten in unserer Stadt auf eine ganz besonderen Art und Weise präsent gewesen. Der Durchmarsch des SSV bis in die 2. Bundesliga war eine Sensation und ein Motivationsschub für alle Fußballerinnen und Fußballer in und um Ulm.“ Von denen gibt es viele in der Region. In den 80 Sportvereinen der Stadt sind über 50.000 Mitglieder aktiv. „Das zeigt bei rund 130.000 Einwohnern, dass der Sport hier eine ganz große Rolle spielt“, meinte Mann weiter.

