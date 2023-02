Für Stefan Anderl ist im Sommer Schluss

Der Bayernligist FC Gundelfingen braucht einen neuen Trainer, weil Stefan Anderl aufhört. Der hat in seiner langen Karriere unter anderem auch in Ulm und beim FV Illertissen gearbeitet.

Im Sommer dieses Jahres hört der Trainer des FC Gundelfingen auf. Mehr als 13 Jahre lang hat Stefan Anderl dann seinen Heimatverein in mehreren Etappen trainiert, daneben hat er in seiner Karriere auch beim SSV Ulm 1846 und beim FV Illertissen gearbeitet. Spaß hat er an der Arbeit in Gundelfingen immer noch. „Es ist ein tolles Team, ich arbeite gerne mit den Spielern, meinen Trainerkollegen und dem Umfeld zusammen“, erklärt der 57-Jährige, der sich die Entscheidung, aufzuhören, keineswegs leicht gemacht hat. Aber warum zieht Anderl überhaupt den Schlussstrich?

„Ich habe fast zwei Monate gegrübelt, wie es weitergehen soll. Ich möchte aber im Leben noch ein paar andere Dinge machen, die sich schlecht mit der Trainertätigkeit vereinbaren lassen.“ Zumindest nicht so, wie es sich Anderl selbst vorstellt. Natürlich hätte es Lösungen gegeben, wenn der Coach während der Urlaubszeit mal drei Spiele fehlt. „Aber das bin ich nicht, und das erwarte ich auch von den Spielern. Entweder mache ich es richtig – oder eben gar nicht.“ Momentan sei einfach der Punkt erreicht, in denen er nicht über eine ganze Saison 100 Prozent geben wolle. Weshalb Anderl in den fußballerischen Ruhestand geht.

Stefan Anderl hört auf

Ob es sogar der endgültige Abschied von der Trainerbank ist, lässt der Gundelfinger Rekord-Trainer offen. „Vielleicht bekomme ich in ein paar Jahren noch einmal Lust und trainiere eine Jugendmannschaft“, so Anderl, ein Engagement fernab der Gundelfinger Heimat schließt er aus.

Dabei hat er auch bei anderen Vereinen in der Region reichlich Erfahrungen gesammelt. Beispielsweise beim SSV Ulm 1846. Anderl trainierte den damaligen Oberligisten von Dezember 2002 bis September 2003. Zwar verpasste er den Aufstieg, er war bei den Fans aber trotzdem sehr beliebt. Ein durchwachsener Saisonstart 2003 führte aber letztlich zu seiner Entlassung. Anderls Gastspiel beim FV Illertissen war ein kurzes, schon nach zwölf Spieltagen in der Saison 2018/19 erklärte er aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt. Vorausgegangen war ein heftiger Wutausbruch nach der 1:3-Niederlage in einem turbulenten Spiel mit zwei umstrittenen Platzverweisen für den FV Illertissen bei Viktoria Aschaffenburg. Bei der anschließenden Pressekonferenz hatte Anderl heftige Schiri-Schelte betrieben, vor allem aber Amtsmüdigkeit erkennen lassen und unter anderem bekannt: „Man muss sich überlegen, ob man sich das in meinem Alter alles noch antut. Meine Gedanken gehen mit Sicherheit dahin, dass das keinen Sinn mehr macht.“ Diese Aussage war allgemein bereits als Ankündigung eines Rücktritts gewertet worden.

Lesen Sie dazu auch