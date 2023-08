Interview

18:00 Uhr

Sascha Röslers Rückkehr in die alte Heimat: Man kennt und schätzt sich

Man kennt und schätzt sich: Sascha Rösler war als Teammanger von Fortuna Düsseldorf 2018 schon einmal in der Region, als der Zweitligist im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm 1846 Fußball spielte. Spatzen-Trainer damals war Holger Bachthaler. Am Sonntag kommt es in Illertissen zum Wiedersehen.

Plus Sascha Rösler spricht im Interview über seinen Weg zum Fußballprofi beim SSV Ulm, seinen jetzigen Job bei Fortuna Düsseldorf und das Pokalspiel in Illertissen.

Herr Rösler, am Wochenende hat die Saison in der 3. Liga begonnen – und der SSV Ulm kehrte ins deutsche Profi-Fußballgeschäft zurück. Sie sind 1992 als damals 14-Jähriger zu den Spatzen gekommen, waren später auch Teil der wohl bekanntesten SSV-Mannschaft, die es bis in die Bundesliga geschafft hat. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Jahre in Ulm?



Sascha Rösler: Zum größten Teil positive. Ich bin recht jung schon von zu Hause weg, um Fußballprofi zu werden. Ich bin anfangs jeden Tag mit dem Zug vom Bodensee ins Training gefahren. Eine Stunde hin, eine Stunde wieder zurück. Als ich in die A-Jugend gekommen bin, habe ich eine kleine Wohnung bekommen, direkt am Bad neben der Geschäftsstelle. Ich habe mein Abitur gemacht und dann die Chancen bekommen, bei der Männermannschaft mitzuspielen. Ich habe mich relativ schnell etabliert – und dass Ralf Rangnick dann damals kam, war für uns alle ein Glücksgriff. Mit ihm zusammen sind erst die großen Erfolge möglich gewesen.

Seit Oktober 2015 sind Sie jetzt Teammanager bei Fortuna Düsseldorf. Genauso sehr wie man in Ulm den Aufstieg in die 3. Liga herbeigesehnt hat, wünschen sich in Düsseldorf alle den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Wie sehr wirkt sich das auch auf Ihre Arbeit aus? Merken Sie beispielsweise, dass der Druck aus dem Umfeld größer wird?



Sascha Rösler: Ja, wir sind ein Traditionsverein, und Fortuna Düsseldorf wäre natürlich gerne in der Bundesliga. Aber wir sehen auch, was andere Vereine für Möglichkeiten haben, und können das schon sehr gut einschätzen.

