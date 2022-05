Sie haben nichts verlernt: Babenhausens AH-Kicker vertreten Schwaben stark

Bei der bayerischen Meisterschaft der Fußball-Senioren wird der TSV Babenhausen Dritter. Den Titel holt sich wie bei den Profis die AH des FC Bayern München.

Die Alt-Herren-Fußballer des TSV 1862 Babenhausen haben ihren Vorjahreserfolg bei der bayerischen Meisterschaft der Senioren A (Ü32) wiederholt und wurden erneut Dritter. Seriensieger FC Bayern München holte sich auch in diesem Jahr den Titel.

Beim Endturnier in Langerringen bei Schwabmünchen verpasste das Team um die Trainer Thomas Graf und Alois Bock das Finale äußerst knapp. Eine 0:1-Niederlage im zweiten Spiel gegen den oberbayerischen Vertreter SG Stockdorf/Gräfelfing/Pentenried verhinderte den Einzug ins Endspiel.

Der TSV Babenhausen vergibt zu viele gute Möglichkeiten

Babenhausen startete glänzend in das Turnier und besiegte im ersten Spiel die Unterfranken der DJK Unterspiesheim mit 2:0. Den ersten Treffer erzielte Manuel Hust in der 23. Minute. Michael Popp nach einem sehenswerten Solo sorgte für die Entscheidung. Im zweiten Spiel verschlief der TSV die Anfangsphase und kassierte nach einem Eckball das 0:1. Im Laufe der Partie verlagerte sich das Geschehen immer mehr in die Hälfte der SG Stockdorf, der Ausgleichstreffer gelang aber trotz einiger guter Gelegenheiten nicht mehr. Im letzten Gruppenspiel war Babenhausen dominant, besiegte die SG Johannis/Boxdorf aus Mittelfranken mit 1:0. Dabei ließ der TSV viele klare Gelegenheiten aus, das einzige Tor gelang Manuel Hust (4.).

Das Endspiel ist eine klare Sache für den FC Bayern München

Danach war Zittern angesagt. Der TSV Babenhausen hoffte aber vergebens auf einen Ausrutscher von Stockdorf im letzten Spiel und belegte so mit sechs Punkten Platz zwei in der Gruppe. Das Finale zwischen dem FC Bayern und Stockdorf war eine klare Angelegenheit für die "Roten", die sich mit 4:1 erneut den Titel holten. Die Babenhausener Kicker freuten sich über einen gelungenen Auftritt bei der von der SpVgg Langerringen hervorragend organisierten bayerischen Meisterschaft und durften sich am Ende die Bronzemedaille umhängen.

„Der FC Bayern ist auf jeden Fall der verdiente Sieger. Man hat gemerkt, dass alle Teams heiß waren, gegen die Bayern zu spielen und sie zu ärgern. Am Ende waren die Münchner aber – wieder einmal – zu stark für die Konkurrenz und ich drücke dem Team nun die Daumen für die Süddeutsche Meisterschaft“, erklärte Patrick Garbe aus dem Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbands.