Fußgänger überquert die Straße und beschädigt ein wartendes Auto

Nach einem kuriosen Vorfall im Roggenburger Ortsteil Biberach ist ein Mann am Mittwoch in eine Fachklinik eingewiesen worden. Der Mann befand sich nach Polizeiangaben in einem psychischen Ausnahmezustand, gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.

Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann weiter aggressiv

Laut Polizei fuhr ein Mann am Vormittag mit seinem Auto durch Biberach, als der 30-Jährige die Straße überqueren wollte. Der Autofahrer ermöglichte ihm das. Doch anstatt sich zu bedanken, schlug der Fußgänger unvermittelt mit seiner Hand gegen den linken Außenspiegel und beschädigte diesen. Im weiteren Verlauf spuckte er auf das Auto und beleidigte den Fahrer. Dieser verständigte daraufhin die Polizei. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung zeigte sich der Mann weiter aggressiv und beleidigte einen weiteren Verkehrsteilnehmer. Aufgrund seines Zustands wurde der 30-Jährige in die Fachklinik gebracht. (AZ)