FV Illertissen kommt im Totopokal weiter

Mit einem 3:0-Sieg gegen den Ligakonkurrenten TSV Buchbach zog der FV Illertissen in das Viertelfinale des bayerischen Totopokals ein, in dem sie auf einen prominenten Gegner treffen könnten. Die Drittligisten FC Ingolstadt, der die Neuauflage des Endspiels aus der Vorsaison bei den Würzburger Kickers mit 3:1 gewann, sowie der TSV 1860 München durch ein Last-Minute-Tor zum 2:1 beim FC Memmingen sind ebenso qualifiziert wie die Regionalligisten FC Schweinfurt, FCE Bamberg, DJK Vilzing und Türkgücü München. Ausgelost werden die Viertelfinal-Paarungen am Montag, 9. September.

Der TSV Buchbach war der erwartet starke Gegner, doch Yannick Glessing mit zwei Treffern und David Uduogu sorgten letztlich für klare Verhältnisse. „Wir wussten um die Schwere der Aufgabe“, sagte FVI-Trainer Holger Bachthaler: Buchbach ist eine Mannschaft, die personell sehr stark besetzt ist. Umso höher schätze ich die Leistung meiner Spieler ein, die alles gegeben haben.“

Bachthaler hatte einige Umstellungen vorgenommen. Er musste beispielsweise kurzfristig Tobias Rühle durch Franz Helmer ersetzen. Im Tor erhielt Maximilian Weisbäcker eine Chance, auch Marco Gölz und Leander Vochatzer kamen neu ins Team. Zwei der Neuen sorgten dann nach wenigen Minuten für die erste Gefahr vor dem Gästetor, doch Helmer traf den Ball nach einer Hereingabe von Marco Gölz am Fünfer nicht richtig. Nach einem Alleingang von Milos Cocic, der im letzten Moment geblockt wurde, gelang Yannick Glessing in der 24. Minute das 1:0. Er hatte sich zuvor gegen mehrere Gegenspieler durchgesetzt. Nico Fundel (27.) und erneut Glessing (43.) vergaben weitere Möglichkeiten. „Wir hätten vor der Halbzeit das zweite Tor machen müssen. So war klar, dass Buchbach noch mal alles probieren wird“, kommentierte Holger Bachthaler.

FV Illertissen schlägt Buchbach

Mit Beginn der zweiten Hälfte war tatsächlich sofort zu erkennen, dass die Gäste sich keineswegs aufgegeben hatten. Glessing ließ ihnen aber in der 57. Minute mit dem wichtigen Tor zum 2:0 die Luft raus. Auch dieser Treffer hinderte die Oberbayern zwar nicht daran, unermüdlich weiterzukämpfen. Doch der eingewechselte David Udogu machte mit einem Alleingang zum 3:0 in der Nachspielzeit alles klar.

FV Illertissen: Weisbäcker – Jürgensen, Neuberger – Fundel, Vochatzer (75. Milic), Zeller, Gölz, Kilic (85. Kopf) – Cocic (70. Pfaumann), Helmer (82. Udogu), Glessing (85. Jeck).