Pokal-Auslosung: FV Illertissen plant große Party auf dem Marktplatz

Mit seinem Sensationssieg gegen den 1. FC Nürnberg hat Fußball-Regionalligist FV Illertissen in der ersten Runde des DFB-Pokals bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Beiträge rund um das Spiel auf den diversen Social-Media-Kanälen des Vereins wurden seitdem rund 30 Millionen Mal aufgerufen. „Wir haben Geschichte geschrieben und wollen diese Welle jetzt weiterreiten“, sagt Serge Ahrens, im Vereinsvorstand verantwortlich für Entwicklung und Infrastruktur. Wenn am Sonntag, 31. August, die zweite Runde ausgelost wird, planen die Illertisser ab 17 Uhr eine Fan-Party samt Public Viewing auf dem Marktplatz.

