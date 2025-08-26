Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

FV Illertissen plant große Fan-Party auf Marktplatz zur DFB-Pokal-Auslosung

Lokalsport

Pokal-Auslosung: FV Illertissen plant große Party auf dem Marktplatz

Wenn am Sonntagabend die zweite Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs ausgelost wird, fiebern Spieler und Fans des Vereins auf dem Marktplatz beim Public Viewing mit.
Von Stephan Schöttl
    • |
    • |
    • |
    Der Jubel nach dem Sieg gegen Nürnberg war riesig. Am Sonntag würde man sich beim FV Illertissen gerne über ein Traumlos freuen.
    Der Jubel nach dem Sieg gegen Nürnberg war riesig. Am Sonntag würde man sich beim FV Illertissen gerne über ein Traumlos freuen. Foto: Erwin Hafner

    Mit seinem Sensationssieg gegen den 1. FC Nürnberg hat Fußball-Regionalligist FV Illertissen in der ersten Runde des DFB-Pokals bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Beiträge rund um das Spiel auf den diversen Social-Media-Kanälen des Vereins wurden seitdem rund 30 Millionen Mal aufgerufen. „Wir haben Geschichte geschrieben und wollen diese Welle jetzt weiterreiten“, sagt Serge Ahrens, im Vereinsvorstand verantwortlich für Entwicklung und Infrastruktur. Wenn am Sonntag, 31. August, die zweite Runde ausgelost wird, planen die Illertisser ab 17 Uhr eine Fan-Party samt Public Viewing auf dem Marktplatz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden