Traumstart für den FV Illertissen in die neue Saison der Regionalliga

Mit einem Paukenschlag startete der FV Illertissen in die Saison der Regionalliga Bayern. Mit 5:0 (4:0) wurde der Vizemeister der vergangenen Runde, die DJK Vilzing, förmlich aus dem Vöhlinstadion gefegt. Gökalp Kilic mit zwei Treffern, Tobias Rühle, Milos Cocic und Denis Milic waren die Torschützen. Trainer Holger Bachthaler war verständlicherweise sehr zufrieden und lobte: „Es war ein Top-Start für uns in die neue Saison. Am Anfang benötigten wir ein wenig Zeit, um ins Spiel zu kommen. Danach lief es sehr gut und wir haben auch hinten nichts zugelassen. Dann haben wir zur richtigen Zeit die Tore gemacht.“

Den Sieg habe sich die Mannschaft durch die harte Trainingsarbeit der vergangenen Wochen verdient, meinte der Coach weiter. Nach der ersten Viertelstunde hatte es keineswegs nach so einem klaren Sieg der Illertisser ausgesehen. Im Gegenteil. Die Gäste waren besser im Spiel. Das unterstrich ein gefährlicher Kopfball von Paul Grauschopf nach wenigen Minuten (3.) und ein Lattenschuss von Lukas Dotzler (12.).

Das war aber ein Wachrüttler für die Illertisser, die anschließend mehr und mehr das Heft in die Hand nahmen. Prompt sprang dabei auch Zählbares heraus, denn in der 23. Minute stand Tobias Rühle nach einer Kopfballverlängerung goldrichtig, traf zum 1:0. Die Vilzinger gerieten in dieser Phase der Begegnung von einer Verlegenheit in die andere, die Folge waren weitere Gegentreffer. Gökalp Kilic nutzte in der 25. Minute eine Ablage von Tobias Rühle zum 2:0, traf wenige Minuten später mit einem Flachschuss sogar zum 3:0 (29.). Die Illertisser blieben am Drücker und in der 41. Minute erhöhte Neuzugang Milos Cocic mit einem Abstauber auf 4:0.

„In der zweiten Halbzeit wollten wir Schadensbegrenzung betreiben. Der FVI hat wahrscheinlich aber auch schon einen Gang zurückgeschaltet“, meinte Gästetrainer Josef Eibl über den weiteren Verlauf der Auftaktpartie. Anerkennenswert, dass seine Mannschaft nie aufsteckte, teilweise gefällig kombinierte, aber nahezu jegliche Durchschlagskraft vermissen ließ. Nicht zuletzt, weil die Illertisser auch nichts mehr zuließen. „Unser Ziel war es, hinten die Null zu halten“, sagte Trainer Bachthaler nach dem Schlusspfiff. Das gelang, in der 81. Minute schlossen die Illertisser durch Denis Milic auf der anderen Seite sogar noch einen Konter zum 5:0 ab.

So lief die Auslosung der ersten Runde im bayerischen Totopokal

Bereits am Freitag hatte die Auslosung für die erste Runde im bayerischen Totopokal ein Auswärtsspiel für den FVI ergeben: Der Regionalligist muss am Dienstag, 6. August, ab 18.30 Uhr beim Landesliga-Aufsteiger SV Cosmos Aystetten antreten.

Für ein Novum hatte der TSV Ziemetshausen gesorgt. Der schwäbische Bezirksliga-Aufsteiger wurde als erster der 22 Toto-Pokal-Kreissieger gezogen, durfte gemäß des „Wunschlos-Prinzips“ aus dem Vollen schöpfen, sich einen Kontrahenten aussuchen – und entschied sich nicht für den TSV 1860 München. Abteilungsleiter Georg Stötter erklärte: „Unser Stadion ist nicht so groß, da passen maximal 700 bis 800 Zuschauer rein. Daher können wir uns die ganz großen Gegner wie den TSV 1860 München nicht aussuchen. Wir müssen kleinere Brötchen backen, weil wir unbedingt daheim spielen und das Spiel auch als Event feiern wollen. Daher haben wir uns für das Derby gegen den FC Memmingen entschieden - das sind nur 57 Kilometer von Ziemetshausen.“ (mit scö)