Gannertshofer Wehr ist ab sofort mit einem neuen Fahrzeug unterwegs

Die Feuerwehr des Bucher Ortsteils Gannertshofen verfügt nun über eines der modernsten Einsatzfahrzeuge seiner Größenklasse: Am Sonntag wurde ein neues Löschfahrzeug gesegnet und in Dienst gestellt. Der Bürgermeister prangerte bei dieser Gelegenheit auch die wachsende Aggressivität gegenüber Einsatzkräften an.

Das kann das neue Feuerwehrfahrzeug

Pfarrer Jolly Joshmon Kochery hatte nach dem Familiengottesdienst Gottes Segen für das neue Fahrzeug und die mit ihm ausrückenden Feuerwehrleute erbeten. Kommandant Jörg Schenk schilderte zur Eröffnung der Feier den Werdegang der Gannertshofer Ausrüstung nach zwei inzwischen zu Oldtimern gewordenen Fahrzeugen. Mit dem neuen "MLF" (Mittleres Löschfahrzeug) kommen sechs Feuerwehrleute in den Einsatz; die Ausrüstung ist aber für eine komplette Löschgruppe mit neun Personen eingebaut, sodass die Ortsteilwehr einerseits kleinere Einsatzaufgaben selbstständig erledigen kann und andererseits bei größeren Schadenslagen in ihrem Bereich einen qualifizierten Erstangriff soweit vortragen kann, dass die von auswärts eintreffenden Unterstützungskräfte sofort darauf aufbauen können. Ein Wassertank mit 1000 Litern, Atemschutzausrüstung, Beleuchtungsgerät und Verkehrssicherungsmaterial sind nur einige der umfangreichen Geräte, die auf dem Fahrzeug mitgeführt werden.

Die Beschaffung des neuen Fahrzeugs erfolgte im Verbund mit den Weißenhorner Ortsteilen Attenhofen, Biberachzell und Bubenhausen, wodurch die Marktgemeinde Buch einen um 10 Prozent höheren Staatszuschuss bekam, als wenn sie das Fahrzeug allein besorgt hätte: Anstelle des planmäßigen Betrages von 49.000 Euro gab es vom Freistaat Bayern damit 53.900 Euro, sodass sich der Kostenanteil des Marktes Buch am Gesamtpreis von 235.000 Euro auf 181.100 Euro reduzierte.

Angriffe auf Einsatzkräfte dürfen nie geduldet werden

Bürgermeister Markus Wöhrle nahm die Neuanschaffung zum Anlass, der seit mehr als 150 Jahren aktiven Feuerwehr Gannertshofen für ihre Einsatzbereitschaft zu danken und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass der Beschluss zum Kauf des Fahrzeugs als einer der ersten Beschlüsse des Marktgemeinderates nach der Kommunalwahl im Jahre 2020 und außerdem einstimmig gefasst wurde. Wöhrle betonte, dass es sich bei dem neuen MLF um kein Spielzeug, sondern ein für die Sicherheit der Bevölkerung dringend notwendiges Einsatzmittel handelt. Er sprach in dem Zusammenhang auch die steigende Aggressivität gegenüber Einsatzkräften im Dienst an. Die Gesellschaft müsse die Feuerwehr bei ihren lebenswichtigen Aufgaben unterstützen, Angriffe auf Einsatzkräfte dürften keinesfalls geduldet werden.

Ihm schloss sich Kreisbrandinspektor Matthias Thuro an, der das neue Fahrzeug auch als Beitrag zur Motivation für junge Leute sah, sich der Feuerwehr aktiv anzuschließen. Mit guten Wünschen für allzeit unfallfreie Fahrt und stets gesunde Heimkehr von Übungen und Einsätzen schlossen die Ansprachen, wonach Justine Haas als Leiterin der Kinderfeuerwehr noch deren Aktivitäten schilderte und zum Mitmachen einlud.