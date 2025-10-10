Buch verlängert Betreuungszeiten und gestaltet Schule um

Ab dem nächsten Schuljahr 2026/27 gibt es bundesweit für Kinder im Grundschulalter ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Eingeführt wird er Schritt für Schritt ab Klasse 1 ab Herbst 2026. Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buch bereitet sich bereits auf diese neue Situation an ihrer Grund- und Mittelschule vor.

Das bisherige System der verlängerten Ganztagsbetreuung wird von bisher 15.45 Uhr auf 16 Uhr ausgeweitet. Eine Neuaufteilung der Zimmer im Erdgeschoss soll die notwendigen Räumlichkeiten schaffen. „Da unser Schulhaus momentan über genügend Platz verfügt, haben wir uns bewusst gegen einen Anbau entschieden“, informiert Bürgermeister Markus Wöhrle jüngst. Laut Prognosen des Hildesheimer Bevölkerungsmodells, das seit mehr als zwei Jahrzehnten als Arbeitsinstrument für kommunale Planungen eingesetzt wird, soll sich die Zahl der Bucher Grundschüler in acht Jahren von derzeit 230 auf 300 erhöhen. Der VG-Vorsitzende rechnet aber nicht damit, dass die Zahl der Kinder in der verlängerten Mittagsbetreuung derart ansteigen wird.

Markus Wöhrle informiert über Konzeptplanung für Bucher Schulhaus

Um die nötigten Räume im westlichen Erdgeschoss des Schulhauses zu schaffen, hat das beauftragte Ingenieurbüro mittlerweile eine Konzeptplanung erstellt. Laut dieser wird der Informatikraum ins Obergeschoss verlegt und mit dem Musiksaal kombiniert. Im Zuge der Neuaufteilung werden für die Mittagsbetreuung drei Hausaufgabenräume sowie zwei weitere Zimmer eingerichtet, in denen die Kinder spielen oder sich entspannen können. An die mit einem Nebenraum ausgestattete Küche grenzen zwei Speiseräume an. Das Mittagessen für die nachmittags anwesenden Schülerinnen und Schüler soll angeliefert oder auch von einem Gastronomen vor Ort zubereitet werden, informiert Wöhrle. Je nach Bedarf werde die Zahl der in der Mittagsbetreuung beschäftigten Mitarbeiterinnen erhöht.

Laut aktueller Berechnung verursacht die Umbaumaßnahme im Schulhaus Bruttokosten in Höhe von rund einer Million Euro, informiert der VG-Vorsitzende. In dieser Summe sind auch die Küchenausstattung (79.000 Euro), das Mobiliar (141.000 Euro), die Anpassung der Lüftungsanlage (180.000 Euro) sowie Nebenkosten (Honorar Planungsbüro, Brandschutzmaßnahmen und Elektroanschlüsse ) in Höhe von 185.000 Euro enthalten. Endgültige Berechnungen sind erst nach Eingang des Förderbescheids möglich, mit dem Wöhrle noch heuer rechnet. Dann können auch die Ausschreibungen erfolgen. Er hofft, dass die Umbaumaßnahme während der Oster- oder der Pfingstferien 2026 erfolgen kann. Auch die Grundschüler aus Oberroth können die verlängerte Mittagsbetreuung besuchen, sie müssten allerdings nach Buch gebracht werden.