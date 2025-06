Gas tritt aus Auto an Weißenhorner Tankstelle aus

Aus dem Auto einer 24-Jährigen ist bei einer Tankstelle in der Günzburger Straße in Weißenhorn am Dienstag Gas ausgetreten, was einen längeren Einsatz der Feuerwehr auslöste. Wie die Polizei mitteilt, betankte die Frau ihr Auto dort gegen 15.50 Uhr mit LPG Gas. Wegen eines technischen Defekts strömte plötzlich Gas über das Überdruckventil aus, weshalb Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei die Tankstelle und die Günzburger Straße absperrten.

Die Feuerwehr Weißenhorn, die mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort war, belüftete den Bereich um das Fahrzeug. Nach knapp 20 Minuten konnte die Durchgangsstraße wieder freigegeben werden. Da aus dem Pkw weiter Gas ausströmte, musste die Feuerwehr vor Ort bleiben. Das Auto konnte erst gegen 19 Uhr abgeschleppt werden. (AZ)