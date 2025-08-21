Tankstelle wegen Gasalarm bei Illertissen gesperrt

Einsatzkräfte der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Illertissen haben am Mittwoch eine Tankstelle in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Illertissen für etwa eine Stunde aus Sicherheitsgründen sperren müssen.

Die 36-jährige Fahrerin eines Pkw, der über eine Autogasanlage verfügte, betankte, wie die Polizei berichtet, ihr Fahrzeug gegen 16.45 Uhr mit Flüssiggas. Aufgrund eines bis dato nicht bekannten Lochs im Gastank des Fahrzeugs, verursacht durch Rost, trat kontinuierlich Gas aus. Der Tankstellenbereich wurde nach Verständigung des Notrufs abgesperrt und Einsatzkräfte der Feuerwehr ließen das Flüssiggas kontrolliert aus dem Tank ab. Anschließend konnte die Tankstelle ihren Betrieb wieder aufnehmen und die Autofahrerin ihren Nachhauseweg fortsetzen. Es entstand weder ein Sach- noch Personenschaden. (AZ)