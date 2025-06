Landesliga-Tauziehturnier beim TSV Buch

Am Sonntag, 22. Juni, fand das Landesliga-Tauziehturnier in Buch statt. Sommerliche Temperaturen von 30 Grad sorgten für echtes Turnier-Feeling – und das bei großem Besucherandrang. In der 600 Kilo-Klasse traten sechs Mannschaften an, hier konnten die Bucher Zieher hinter dem TZF Pfahlbronn den zweiten Platz erzielen. Aufgrund von fehlendem Gewicht nicht angetreten ist der TSV Buch in der 700 Kilo-Kategorie. Hier sicherte sich der TZG Doibacher Löwen unter fünf Mannschaften den Sieg.

