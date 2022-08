Illertissen

18:03 Uhr

"Mädels zum Knechten gesucht": Ist diese Gastro-Werbung frauenfeindlich?

Lokal Ein Aufsteller vor dem Gasthof Krone in Illertissen sorgt für Empörung. Der Wirt meint es "lustig", andere nennen es "frauenfeindlich". Was sagen Gewerkschaft und Dehoga?

Von Michael Kroha

Margot Moll arbeitete 30 Jahre lang in einer Beratungsstelle für Frauen in schwierigen Lebenssituationen in Karlsruhe. Ihren Zweitwohnsitz hat sie in Illertissen. Dass die Menschen in Bayern "anders ticken", sei ihr bewusst. Was sie aber am Wochenende vor dem Gasthof Krone entdeckte, nennt sie "unverschämt" und "frauenfeindlich". Der betroffene Wirt beschwichtigt, er habe es "lustig" gemeint. Doch hilft es, den Personalmangel in der Gastronomie zu lindern? Bei Gewerkschaft und Dehoga gehen die Meinungen auseinander.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen