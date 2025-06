Gautrachtenfest: So waren die „Olympischen Spiele“ der Tracht in Senden

Für Dino und Rune schien der Festzug am Sonntag in Senden trotz der hohen Temperaturen ein leichter Spaziergang zu sein. Während viele in ihrer aufwendigen Tracht kräftig ins Schwitzen kamen, legten die beiden ein beachtliches Tempo vor. Dino und Rune sind Kaltblüter – und sie gehörten zu einem der zehn Pferdegespanne, die beim Gautrachtenfest mitliefen. Der Trachtenverein „D’Unterillertaler Senden-Ay“ feierte am Wochenende sein 50-jähriges Jubiläum „Volkstracht in Senden“ – verbunden mit dem Gautrachtenfest des Altbayrisch-Schwäbischen Gauverbands.

Pia Novak Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Senden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gautrachtenfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis