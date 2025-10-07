Icon Menü
Geldanlage: Polizei ermittelt nach Online-Betrug an Illertisser Ehepaar

Illertissen

Geldanlage im Internet: Paar aus Illertissen erstattet Anzeige

Betrügern ist ein Paar aus Illertissen aufgesessen. Doch dann wurden die Eheleute misstrauisch.
    Einen vierstelligen Betrag hat ein Paar aus Illertissen bei einem Investment im Internet an Betrüger verloren. (Symbolbild)
    Ein Ehepaar ist Opfer eines Betrugs im Zusammenhang mit Online-Geldanlagen geworden. Das berichtet die Polizei. Die beiden wurden zunächst durch Werbung auf einer bekannten Videoplattform auf eine vermeintlich lukrative Investitionsmöglichkeit aufmerksam. Der 61-jährige Ehemann zahlte zunächst eine niedrige vierstellige Summe ein. Seine 56-jährige Ehefrau überwies sogar den doppelten Betrag auf das von den Tätern angegebene Konto. Dann wurden beide von einer bisher unbekannten Person unter Druck gesetzt, eine weitere Einzahlung in Höhe von 50.000 Euro zu tätigen. Erst diese Zahlung sollte die Aufnahme in einen angeblich exklusiven Club ermöglichen. Das Ehepaar wurde misstrauisch, lehnte die geforderte Einzahlung ab und erstattete bei der Polizei Anzeige. (AZ)

