Neue Details zur Geldautomaten-Sprengung: Kennzeichen an Fluchtauto gestohlen

Für die Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Bayern geht es gleich weiter: Nach Vöhringen in der Nacht zum Donnerstag kam es am frühen Freitagmorgen anderswo im Freistaat erneut zu einer Sprengung eines Geldautomaten. Die Täter konnten auch hier flüchten. Was macht das Geschäft so lukrativ? Welche neuen Erkenntnisse gibt es zum Fall im Landkreis Neu-Ulm? Ein Sprecher des LKA berichtet am Freitagmorgen im Gespräch mit unserer Redaktion über den aktuellen Ermittlungsstand.

