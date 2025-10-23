Ehrlicher Finder gibt prall gefüllten Geldbeutel ab

Während einer Zugfahrt von Weißenhorn nach Senden hat ein 50-Jähriger am Mittwochnachmittag eine Entdeckung gemacht. Er fand einen herrenlosen Geldbeutel, wie die Polizei mitteilt. Als der Mann in dem Portemonnaie nach Personaldokumenten suchte, hielt er überrascht Bargeld im vierstelligen Bereich in Händen. Der ehrliche Finder begab sich gleich im Anschluss zur Polizei und gab den Geldbeutel mit dem kompletten Inhalt ab. Der Inhaber konnte im Nachgang ermittelt werden. (AZ)

