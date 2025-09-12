Genervter Autofahrer beleidigt Frau in Waschanlage in Illertissen

Eine hitzige Diskussion in einer Autowaschanlage ist ein Fall für die Polizei in Illertissen geworden. Am Donnerstagvormittag befand sich eine 59-Jährige dem Polizeibericht zufolge in der Waschanlage an der Ulmer Straße und reinigte ihr Fahrzeug. Ein 62 Jahre alter Autofahrer musste deshalb warten. Dem Mann ging der Waschvorgang der Frau offenbar nicht schnell genug und es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den beiden. In dessen Verlauf beleidigte der 62-Jährige die Frau. Diese erstattete Strafanzeige gegen den Mann. (AZ)

