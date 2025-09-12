Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Genervter Autofahrer beleidigt Frau in Waschanlage in Illertissen

Illertissen

Genervter Autofahrer beleidigt Frau in Waschanlage in Illertissen

Einem 62-Jährigen dauert es beim Warten an der Autowaschanlage offenbar zu lang. Er beginnt eine Diskussion mit einer 59-Jährigen. Die Frau zeigt ihn danach an.
    • |
    • |
    • |
    Ein Autofahrer ist gegenüber einer Autofahrerin in Illertissen ausfallend geworden, als diese gerade ihr Fahrzeug reinigte.
    Ein Autofahrer ist gegenüber einer Autofahrerin in Illertissen ausfallend geworden, als diese gerade ihr Fahrzeug reinigte. Foto: Christin Klose, dpa-tmn (Symbolbild)

    Eine hitzige Diskussion in einer Autowaschanlage ist ein Fall für die Polizei in Illertissen geworden. Am Donnerstagvormittag befand sich eine 59-Jährige dem Polizeibericht zufolge in der Waschanlage an der Ulmer Straße und reinigte ihr Fahrzeug. Ein 62 Jahre alter Autofahrer musste deshalb warten. Dem Mann ging der Waschvorgang der Frau offenbar nicht schnell genug und es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den beiden. In dessen Verlauf beleidigte der 62-Jährige die Frau. Diese erstattete Strafanzeige gegen den Mann. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden