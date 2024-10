Wechsel am Weißenhorner Bahnhof: Griechisches Lokal weicht Pizzeria "L‘isola dei Sapori"

Die Pläne für die Gaststätte „Endstation“ am Weißenhorner Bahnhof sind zuletzt ins Stocken geraten. Ursprünglich war vorgesehen, dass noch in diesem Herbst ein Restaurant mit einem Schwerpunkt auf griechische Spezialitäten in das Gebäude einzieht – vorausgesetzt, alles würde nach Plan verlaufen. So hatte es Alexander Engelhard, CSU-Bundestagsabgeordneter und Eigentümer des Gebäudes, im Juli erklärt. Inzwischen ist klar: Es lief nicht wie geplant. Eine alternative Lösung ist jedoch bereits in Sicht.

„Der Plan mit dem ursprünglichen Restaurant hat sich zerschlagen“, sagt Engelhard im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Betreiber habe sich nicht mehr gemeldet. Stattdessen soll eine Weißenhorner Pizzeria ins Erdgeschoss des Bahnhofgebäudes einziehen. „L‘isola dei Sapori“ soll noch dieses Jahr am neuen Standort an den Start gehen. „Ich freue mich, dass wieder Leben ins Bahnhofsgebäude einzieht und es durch das beliebte Restaurant wieder aufgewertet wird“, sagt der Bundestagsabgeordnete.

Wechsel in Weißenhorn: „L‘isola dei Sapori“ zieht in Bahnhofsgebäude ein

Auch Lucia Salerno freut sich auf mehr Leben am Weißenhorner Bahnhof – besonders aber freut sich die Betreiberin der Pizzeria auf mehr Platz für ihre Gäste. Das sei auch der Grund für den Umzug des Restaurants gewesen. Vor etwa zweieinhalb Jahren eröffnete „L‘isola dei Sapori“ in der Weißenhorner Hauptstraße. „Wir haben schnell großen Anklang gefunden“, sagt Salerno. „Das kleine Restaurant hat für unsere Gäste nicht mehr ausgereicht.“

Icon Vergrößern Chefin Lucia Salerno, Tochter Karolina Schillacii, Ehemann Angel Schillacii und Mitarbeiter Cabir Gül bereiten die Eröffnung der Pizzeria „L‘isola dei Sapori“ im Bahnhofsgebäude in Weißenhorn vor. Foto: Alexander Kaya Icon Schließen Schließen Chefin Lucia Salerno, Tochter Karolina Schillacii, Ehemann Angel Schillacii und Mitarbeiter Cabir Gül bereiten die Eröffnung der Pizzeria „L‘isola dei Sapori“ im Bahnhofsgebäude in Weißenhorn vor. Foto: Alexander Kaya

Im neuen Restaurant am Bahnhof finden bald 50 Gäste im Innenbereich einen Platz, außen können noch einmal so viele bedient werden. Außerdem gebe es nun Platz für eine Bar, an der Salerno plant, unter anderem Cocktails auszuschenken. Auch eine neue Karte soll es geben. Da dürften sich die Gäste gern überraschen lassen, sagt die Restaurantchefin. Ansonsten bliebe das meiste gleich. Auch die beliebten Dolci, also italienische Süßspeisen, werde es weiterhin geben.

Endstation Weißenhorn: Neueröffnung von „L‘isola dei Sapori“ in diesem Jahr geplant

Nach dem Umzug wird laut Salerno der alte Standort geschlossen. Doch bis es so weit ist, läuft dort der Betrieb normal weiter. Ende November oder Anfang Dezember soll dann das Restaurant am Bahnhof eröffnet werden. Dort arbeiteten Salerno und ihr Team zeitgleich mit Hochdruck an den letzten Vorbereitungen.

Dagegen geht die Planung der angedachten öffentlichen Toilette eher schleppend voran. Laut Engelhard ist der Bauantrag noch in Bearbeitung, inzwischen ist außerdem eine andere Variante für das stille Örtchen im Gespräch: Statt eines Anbaus am Bahnhofsgebäude überlegten die Stadt Weißenhorn und Engelhard, ob man nicht an einer anderen Stelle eine Toilette bauen könnte. „Ein Anbau würde die Optik stören“, begründet Engelhard die neuen Überlegungen. In der Zwischenzeit schaffen zwei mobile Toiletten Abhilfe.

Für die Toilette am Weißenhorner Bahnhof ist ein alternativer Standort im Gespräch

Mit dem Kauf des Gebäudes verpflichtete sich Engelhard damals gegenüber Weißenhorn, eine öffentliche Toilette bereitzustellen. Engelhard sagt, dass er nach wie vor die Kosten für die Toilette selbst tragen würde, sofern sich die Kostenentwicklung bei der alternativen Platzierung in Bahnhofsnähe in einem vergleichbaren Rahmen bewege. Andernfalls seien er und die Stadt für Gespräche offen und bereit, gemeinsam einen Konsens zu finden.

Icon Vergrößern Mit der Pizzeria „L‘isola dei Sapori“ soll noch in diesem Jahr neues Leben in den Weißenhorner Bahnhof einziehen. Foto: Alexander Kaya Icon Schließen Schließen Mit der Pizzeria „L‘isola dei Sapori“ soll noch in diesem Jahr neues Leben in den Weißenhorner Bahnhof einziehen. Foto: Alexander Kaya

Die Toilette im Erdgeschoss des Bahnhofsgebäudes ist in der Vergangenheit immer wieder Vandalismus zum Opfer gefallen. Mit der Eröffnung der Pizzeria soll diese nur noch Gästen zugänglich sein.