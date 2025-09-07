Geschichten aus Illertissen: "Das Tanklöschfeuerzeug" ist zurück

Noch einmal hinein in die Welt der Geschichten und Anekdoten von Illertissen: Fünfeinhalb Jahre ist es her, dass Willi Schmid sein Buch „Das Tanklöschfeuerzeug“ veröffentlichte. Die Einschränkungen der Corona-Pandemie bremsten eine geplante Lesung und eine angedachte Gesprächsrunde über das Buch aus, vergriffen war es trotzdem schnell. Kein Wunder, der Journalist und Feuerwehrmann Willi Schmid hat in seinem kurzweiligen Heimatbuch eine Reihe erstaunlicher Erzählungen zusammengetragen. Viele heiter, manche ernst und alle mitten aus dem Leben dieser Stadt. Nun ist das Buch in zweiter Auflage im Handel erhältlich.

