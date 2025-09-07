Icon Menü
Geschichten aus Illertissen: Buch "Das Tanklöschfeuerzeug" ist wieder im Handel

Illertissen

Geschichten aus Illertissen: "Das Tanklöschfeuerzeug" ist zurück

Das Buch des Journalisten und Feuerwehrmanns Willi Schmid war schnell vergriffen. Jetzt ist die zweite Auflage im Handel. Darin: kuriose Erlebnisse aller Art.
Von Sebastian Mayr
    Hat etliche Anekdoten aufgeschrieben: Autor Willi Schmid.
    Hat etliche Anekdoten aufgeschrieben: Autor Willi Schmid. Foto: Ronald Hinzpeter (Archivbild)

    Noch einmal hinein in die Welt der Geschichten und Anekdoten von Illertissen: Fünfeinhalb Jahre ist es her, dass Willi Schmid sein Buch „Das Tanklöschfeuerzeug“ veröffentlichte. Die Einschränkungen der Corona-Pandemie bremsten eine geplante Lesung und eine angedachte Gesprächsrunde über das Buch aus, vergriffen war es trotzdem schnell. Kein Wunder, der Journalist und Feuerwehrmann Willi Schmid hat in seinem kurzweiligen Heimatbuch eine Reihe erstaunlicher Erzählungen zusammengetragen. Viele heiter, manche ernst und alle mitten aus dem Leben dieser Stadt. Nun ist das Buch in zweiter Auflage im Handel erhältlich.

