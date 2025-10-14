Welche Chancen bleiben für den Glasfaser-Ausbau in Illertissen?

Die Kernstadt und Jedesheim – dort will Deutsche Glasfaser neue Leitungen für besonders schnelles Internet verlegen. An Unternehmen, die sich für den Ausbau im Rest von Illertissen interessieren, glaubt Bürgermeister Jürgen Eisen nicht. Aus gutem Grund. Doch aufgeben will die Stadt die Chance auf einen Ausbau nicht. Noch im Oktober soll der Stadtrat über weitere Schritte entschieden.

Der Bund hat den Glasfaserausbau zuletzt aus zwei Töpfen unterstützt: mit dem Standardförderprogramm und dem Lückenschlussprogramm. Beim Standardprogramm erhalten die Kommunen Punkte für die Qualität des Internets, ab einem gewissen Grenzwert erhalten sie Geld. Besonders unterversorgte Orte kommen zuerst dran. „Dafür sind wir viel zu gut, dank Vodafone und der Kabelanschlüsse“, sagt Illertissens Kämmerer André Lassen über das Fast-Lane-Programm für Gegenden mit besonders schwachem Netz. 2024 hätte die Punktzahl der Stadt auch nicht für die Standardförderung ausgereicht. Welcher Grenzwert 2025 ausschlaggebend war, ist noch nicht bekannt. „Und ob es das Programm 2026 wieder geben wird, steht noch in den Sternen“, sagt Lassen.

Illertissen: Stadtrat berät am 30. Oktober über Glasfaser-Ausbau

Beim Lückenschlussprogramm des Bundes können Kommunen Fördergeld in Höhe von bis zu einer Million Euro bekommen, um kleinere, unterversorgte Gebiete zu erschließen. „Hier geht es um wenige Hundert Haushalte“, beschreibt Lassen. Bislang läuft dieser Topf als Pilotprojekt. Ob es künftig finanzielle Unterstützung vom Bund geben wird, ist noch nicht bekannt. Voraussichtlich in seiner Sitzung am 30. Oktober will der Stadtrat über die Frage diskutieren, ob Illertissen nach einer Förderchance greifen soll und welche infrage kommt.

Dass ein Unternehmen den Ausbau stemmen will, gilt als unwahrscheinlich. Schon als die Stadt einen Anbieter für den eigenwirtschaftlichen Ausbau suchte, fand sich außer Deutsche Glasfaser kein Unternehmen, das bereit war, alle Stadtteile anzuschließen. Davon ist der Netzbetreiber abgewichen, aus wirtschaftlichen Gründen: Die Kosten seien zu stark gestiegen, um die Arbeiten umsetzen zu können.

Vodafone steigert in Illertissen das Tempo beim Internetausbau

„Unser Problem ist, dass wir schon ein sehr gutes Netz haben“, sagt Jürgen Eisen. Zudem verstärke Vodafone das Tempo in der Innenstadt zurzeit. Angesichts der hohen Baukosten fürchteten die Betreiber, nicht ausreichend neue Kundschaft zu finden. Deswegen halte er es für unrealistisch, dass ein anderes Unternehmen für Deutsche Glasfaser einspringen werde.

Aus der Breitbandmessung der Bundesnetzagentur geht hervor, dass die Downloadgeschwindigkeit der meisten Haushalte in Illertissen bei um die 50 bis 100 Mbit pro Sekunde liegt – wie auch in Senden, Vöhringen, Ulm oder Neu-Ulm. In Weißenhorn, Altenstadt und Dietenheim ist die Downloadrate höher, schwächer ist das Internet beispielsweise in Bad Waldsee im Kreis Ravensburg, in Hochdorf südlich von Biberach, in Burgau im Kreis Günzburg und in Neusäß bei Augsburg. Die Bundesnetzagentur gibt nicht den Durchschnittswert, sondern den Median an. Damit ist der Wert gemeint, der einen nach Größe sortierten Datensatz in zwei Hälften teilt.

Glasfaseranschlüsse versprechen nicht nur höhere Geschwindigkeiten beim Download, zum Beispiel von Filmen über Streaming-Plattformen, und beim Upload, zum Beispiel von Fotos, die in einer Cloud gesichert werden sollen. Anbieter versprechen auch stabilere Verbindungen und mehr Zukunftssicherheit, da die bestehenden Kupferleitungen abgeschaltet werden sollen. Beschlossen ist das nicht und es gibt keine Fristen, doch die Europäische Union empfiehlt den Schritt.